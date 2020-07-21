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Суд отменил миллиардные налоги предприятию, которое принадлежит Ахметову и Новинскому

Суд отменил миллиардные налоги предприятию, которое принадлежит Ахметову и Новинскому
Обновлено 08:25 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Днепропетровский окружной админсуд отменили претензии налоговиков к ЧАО "Центральный ГОК" Ахметова на 1,1 млрд грн. Поводом для отмены долговых претензий стали ошибки налоговой в определении базы налогообложения.

"Центральный ГОК", который входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, выиграл в Днепропетровском окружном админсуде дело против Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы (ГНС).

Днепропетровский окружной админсуд своим решением удовлетворил иск ЗАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" в Офис крупных налогоплательщиков ГНС  и отменил ряд налоговых уведомлений-решений  за 2018 год, передает finbalance.com.ua.

- №0001374617 - об увеличении суммы денежного обязательства по платежом рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения в размере 280,8 млн грн (в т.ч. по налоговым обязательствам - 224,6 млн грн, по штрафными санкциями - 56,2 млн грн);

- №0001364617 - об увеличении суммы денежного обязательства по платежом рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения в размере 214 млн грн (в т.ч. по налоговым обязательствам - 171,2 млн грн, по штрафным санкциям - 42,8 млн грн);

- №0001574617 - об увеличении суммы денежного обязательства по платежом рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения в размере 125,2 млн грн (в т.ч. по налоговым обязательствам - 100,1 млн грн, по штрафными санкциями - 25 млн грн);

- №0001384618 об увеличении суммы денежного обязательства по налогу на прибылью на 486,2 млн грн (в т.ч. по налоговым обязательствам - 329,4 млн грн, по штрафным санкциям - 156,9 млн грн);

- №0001544621 - о налоговое обязательство по НДС на 23,4 млн грн и штрафные санкции в размере 11,7 млн грн.

Все эти суммы суд аннулировал из-за ненадлежащих доказательств, предоставленных ГНС.

"Что касается доводов относительно дефектности товарно-транспортных документов, и соответственно невозможности подтвердить реальный характер транспортировки приобретенных товаров и их фактическое получение, коллегия судей отмечает, что ТТН не предназначена для учета использования транспортируемых товаров в хозяйственной деятельности грузополучателя (покупателя), а поэтому наличие (отсутствие) ТТН, или недостатки ее заполнения не может быть основанием для вывода об отсутствии связи приобретенных товаров с хозяйственной деятельностью покупателя ", - отметил Третий апелляционный админсуд.

Напомним, ранее и другие связанные с "Центральный ГОК" горно-обогатительные комбинаты, металлургические и коксохимические заводы выиграли ряд судебных споров с налоговиками.

В 2018 году суд Амстердама принял решение заморозить активы на территории Нидерландов СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, которые принадлежат Ринату Ахметову. Решение суда связано с судебным процессом по $820 миллионам.

Стоит учесть, как сообщалось в некоторых СМИ, бизнесмен Ринат Ахметов в последние время пытается стать ближе к президенту Владимиру Зеленскому на фоне расхождения главы государства с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским. Об этом сообщалось в материале Financial Times в статье "Украинские олигархи борются за влияние на президента".

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Суд, Метинвест, Ринат Ахметов, Вадим Новинский.

Автор:

Телеграф
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