СМИ: Ахметов сближается с Зеленским

Новости Украины:Ахметов становится ближе к Зеленскому на фоне расхождения президента с Коломойским.

Бизнесмен Ринат Ахметов, который является владельцем крупнейшего в Украине холдинга СКМ, пытается стать ближе к президенту Владимиру Зеленскому на фоне расхождения главы государства с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, говорится в материале "Украинские олигархи борются за влияние на президента" Financial Times.

"(Ахметов - Ред.) чувствует, что у него все еще большой бизнес в Украине - и стремится стать более близким союзником президента Владимира Зеленского, пока влияние давнего соперника ослабляется", - полагает автор статьи.

Как указывает FT, одобрение советом директоров МВФ новой программы кредитования для Украины поставлено под угрозу из-за инициированного Коломойским судебного спора по ПриватБанку. Коломойский, поддерживавший Зеленского медиаресурсом во время выборов, также призывает власти Украины отказаться от сотрудничества с Фондом, указывается в материале.

В то же время освещение деятельности президента на принадлежащих Ахметову телеканалах, в том числе недавно запущенному информационному каналу "Украина 24", позитивное, что позволяет бизнесмену усилить свои позиции, полагает автор материала.

По словам автора FT, ссылающегося на западного дипломата, владелец СКМ также незаменим, если Зеленский собирается решить одну из самых сложных проблем Украины - тлеющую войну... "Стоит только Украине возвратить контроль, способность Ахметова предложить тысячам людей безопасную работу или лишить их ее делает его ключом к мирному урегулированию", - указывается в статье.

Согласно ей, конфликты существуют и между Коломойским и Ахметовым, в частности, в вопросах тарифов на электроэнергию, производимую компаниями из холдинга СКМ, для ферросплавного бизнеса экс-владельца ПриватБанка и взглядов на законность приватизации в предыдущие годы.

В материале также приведен комментарий СКМ, в котором подчеркивается, что холдинг и его владелец всегда поддерживали все рыночные реформы, направленные на то, чтобы страна стала сильнее. "Если Украина растет на 7% в год, где мы являемся крупнейшим инвестором, то это хорошо для украинцев и должно быть хорошо для нас", – пояснили в холдинге.

В СКМ добавили, что "Украина 24" полностью соблюдает стандарты журналистики и это важно для достижения успеха нового проекта, так как существующие на украинском рынке информационные каналы носят ярко выраженную партийную окраску.

"Ахметов всегда стремился содействовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе… Мы верим в единую Украину, и когда на Донбасс вернется мир, господин Ахметов и SCM обязательно примут участие в процессе реинтеграции и восстановлении", – также отметил холдинг.