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Зеленский пообещал в текущем году отремонтировать 220 опорных больниц

Зеленский пообещал в текущем году отремонтировать 220 опорных больниц
13:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Глава украинского государства рассказал, что правительство нашло средства для капитального ремонта больниц в стране.

В этом году в Украине выделены средства на ремонт 220 опорных больниц.

Об этом рассказал в среду Президент Владимир Зеленский во время посещения Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения.

"Мы нашли средства, которых не было в министерстве (Минздраве - ред.), отдельно - средства от денег НАК"Нафтогаз", и мы так сказали, что 220 опорных больниц будут отремонтированы в этом году. Это только начало. Люди это обязательно увидят и услышат", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас многих украинцев "напугал вопрос опорных больниц", что якобы будут закрываться больницы, врачи останутся без заработных плат.

Зеленский поручил коллегии врачей проанализировать медреформу

"Это не является правдой. Реформа должна быть направленной наоборот на то, чтобы увеличить заработную плату врачам, и главные вещи - это чтобы было улучшение условий для врачей и пациентов", - подчеркнул Президент.

В свою очередь, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая напомнила, что, согласно медреформе, с 1 апреля средства на оказание медицинской помощи будут идти в те больницы, которые имеют контракт с Национальной службой здоровья.

"И это только по такому принципу "контракт-деньги" будут распределяться средства государственного бюджета. Речь идет о 72 млрд, которые мы отдали в Национальную службу здоровья оплачивать медицинскую помощь", - отметила Скалецкая.

В то же время она подчеркнула, что опорные больницы были выбраны для начала построения "мастер-плана" в каждой области по прокладыванию маршрута "скорой".

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"Мы должны были с чего-то начать, чтобы выстроить маршрут обеспечения для доставки в экстренной помощи в больницу, где есть максимальное количество профилей разных специалистов", - проинформировала она.

Министр добавила, что каждая область имеет свои госпитальные советы, которые могут пересматривать планы и предоставлять свои предложения по опорным больницам.

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Минздрав, Больница, МОЗ, Владимир Зеленский.
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