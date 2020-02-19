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Минздрав: самолет Sky Up после возвращения из Уханя дезинфицируют

Минздрав: самолет Sky Up после возвращения из Уханя дезинфицируют
03:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Будут обработаны все поверхности в самолете, уже на следующие сутки он сможет выполнять свои функции.

Лабораторный центр Минздрава обеспечит проведение дезинфекции самолета компании Sky Up после возвращения из Уханя. Об этом на брифинге сообщил заведующий отделом инфекционного контроля Центра общественного здоровья Александр Мацьков, сообщает корреспондент Укринформа.

"После возвращения самолета в нем будет проведена дезинфекция в соответствии с требованиями всех международных правил и стандартов. Дезинфекция будет проведена силами Лабораторного центра МЗ Украины, поэтому этот самолет в дальнейшем сможет абсолютно спокойно выполнять поставленные задачи, — сказал Мацьков.

По его словам, будут обработаны все поверхности в самолете, уже на следующие сутки он сможет выполнять свои функции.

Как добавил на брифинге гендиректор Sky Up Евгений Хайнацкий, дополнительно компания проведет замену фильтров.

"После возвращения самолета в Украину и после обработки через сутки мы приступим ко второму вопросу возврата самолета в работу — замене фильтров кондиционирования, проверке систем кондиционирования. Это все предусмотрено техническими характеристиками самолета", - сказал Хайнацкий.

После этого, по его словам, в течение суток будет осуществляться проверка технического состояния самолета.

"Через 48 часов он сможет начинать другой рейс", - сказал Хайнацкий.

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Как ранее сообщало агентство, самолет Boeing 737-700 NG вылетит из Борисполя в ночь с 18 на 19 февраля в Алматы (Казахстан), откуда уже отправится в Ухань. В ночь с 19 на 20 февраля самолет отправится в Украину и в 8 утра должен приземлиться в Борисполе. Места, где будут находиться эвакуированные, будут охранять подразделения Национальной гвардии.

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Минздрав, Самолет, Ухань, Sky Up, Возвращения из Уханя.
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