Скачать
Среда, 19.02.2020
Штаты пообещали не снимать с России санкций до возврата Крыма Украине
Штаты пообещали не снимать с России санкций до возврата Крыма Украине
Минздрав: самолет Sky Up после возвращения из Уханя дезинфицируют
Минздрав: самолет Sky Up после возвращения из Уханя дезинфицируют
Лишь одна украинка отобралась в масс-старт ЧМ по биатлону
Лишь одна украинка отобралась в масс-старт ЧМ по биатлону
Роскошная жизнь: богатые детки Интернета
Роскошная жизнь: богатые детки Интернета

Штаты пообещали не снимать с России санкций до возврата Крыма Украине

Штаты пообещали не снимать с России санкций до возврата Крыма Украине
03:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Санкции против России будут оставаться в силе до того времени, пока Украина не вернет контроль над своей территорией

США не намерены отменять наложенные на Россию санкции до полного возвращения Украине контроля над всей её территорией. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявила и.о. заместителя Постоянного представителя США в ООН Шерит Норман Шале.

“США отмечают на своей непоколебимой позиции в отношении Украины. Ни сейчас, ни в будущем мы не признаем попытку аннексии Россией Крым. Наши санкции против России будут оставаться в силе до того времени, пока Украина не вернет контроль над своей территорией”, - сказала Шале.

Она призвала Россию “уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются и в территориальные воды”.

“Мы осуждаем злоупотребления, имеющие место в российской репрессивной оккупации и призываем Россию освободить более 80 удерживаемых ею украинских политических заключенных, а также прекратить кампанию запугивания крымских татар и оппонентов оккупации”, - отметила дипломат.

Шале подчеркнула, что США “никогда не согласятся ни на что другое, чем полное восстановление контроля Украины над ее собственной территорией, идет ли речь про восточную Украину, про Крым, про территориальные воды”.

У Криклия рассказали, как готовились к эвакуации из Уханя

Напомним: примерно в 5 утра 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный.

Штурмовая группа боевиков под прикрытием массированного артиллерийского огня еще и захватила одну из передовых украинских позиций в так называемой "серой зоне". В результате один украинский военный погиб и еще четыре получили ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Россия, Крым, Санкции, Шерит Норман Шале.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)
02 Украина за год потеряла четверть миллиона граждан
03 Онкобольной Алле Мазур презентовали особый подарок (Фото)
04 Урегулирование ситуации на Донбассе: Волкер объяснил стратегию Зеленского
05 Наступление оккупантов: в "Слуге народа" предложили узнать о произошедшем "из первых уст"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Волкер считает, что РФ не уйдет из Донбасса в обозримом будущем
Волкер считает, что РФ не уйдет из Донбасса в обозримом будущем
День в ООС: 18 обстрелов, погиб украинский защитник
День в ООС: 18 обстрелов, погиб украинский защитник
Путин уволил главного &quot;куратора&quot; Украины
Путин уволил главного "куратора" Украины
Рецепт дня: Домашние конфеты &quot;Баунти&quot;
Рецепт дня: Домашние конфеты "Баунти"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь