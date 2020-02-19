Штаты пообещали не снимать с России санкций до возврата Крыма Украине

Новости Украины:Санкции против России будут оставаться в силе до того времени, пока Украина не вернет контроль над своей территорией

США не намерены отменять наложенные на Россию санкции до полного возвращения Украине контроля над всей её территорией. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявила и.о. заместителя Постоянного представителя США в ООН Шерит Норман Шале.

“США отмечают на своей непоколебимой позиции в отношении Украины. Ни сейчас, ни в будущем мы не признаем попытку аннексии Россией Крым. Наши санкции против России будут оставаться в силе до того времени, пока Украина не вернет контроль над своей территорией”, - сказала Шале.

Она призвала Россию “уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются и в территориальные воды”.

“Мы осуждаем злоупотребления, имеющие место в российской репрессивной оккупации и призываем Россию освободить более 80 удерживаемых ею украинских политических заключенных, а также прекратить кампанию запугивания крымских татар и оппонентов оккупации”, - отметила дипломат.

Шале подчеркнула, что США “никогда не согласятся ни на что другое, чем полное восстановление контроля Украины над ее собственной территорией, идет ли речь про восточную Украину, про Крым, про территориальные воды”.

Напомним: примерно в 5 утра 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный.

Штурмовая группа боевиков под прикрытием массированного артиллерийского огня еще и захватила одну из передовых украинских позиций в так называемой "серой зоне". В результате один украинский военный погиб и еще четыре получили ранения.