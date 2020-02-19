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У Криклия рассказали, как готовились к эвакуации из Уханя

У Криклия рассказали, как готовились к эвакуации из Уханя
02:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:По состоянию на 17 февраля из Уханя осуществили эвакуацию своих граждан 14 стран.

Процесс эвакуации украинских граждан из Уханя нуждался не только в организации рейса, но и решении вопроса с их размещением по прибытии. Об этом на брифинге сказал первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович.

"В начале февраля этого года Мининфраструктуры и Кабмином были приняты меры для выделения средств на обеспечение осуществления соответствующего рейса ... Стоимость подобного рода чартера составляет до 4,5 млн грн. Мы были готовы со Sky Up осуществить этот рейс течение двух недель, но изучали процесс по ситуации с размещением здесь наших сограждан и мониторили эпидемическую ситуацию непосредственно в Ухане", - сказал Абрамович.

Как добавил на брифинге госсекретарь МИД Андрей Заяц, по состоянию на 17 февраля из Уханя осуществили эвакуацию своих граждан 14 стран.

"Мы не последние в этом списке. Из тех сведений, которые есть в нашем распоряжении, в конце этой недели Колумбия планирует своим рейсом эвакуировать также своих граждан ", - сказал Заяц.

Самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Уханя, вылетит в Китай почти в три часа ночи 19 февраля и вернется в Украину около 8:00 утра 20 февраля.

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По данным МВД, самолет заберет из КНР 49 граждан Украины и около 25 иностранцев.

По последним данным Минздрава, по состоянию на 18 февраля в мире зарегистрировано 73 тыс. 335 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1873 летальные. Выздоровели уже 12 тыс. 842 человека. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

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Эвакуация, Ухань, Дмитрий Абрамович, Криклій.
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