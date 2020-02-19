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Среда, 19.02.2020
Денисова: В Крыму задержали двух несовершеннолетних жителей по подозрению в подготовке терактов
Денисова: В Крыму задержали двух несовершеннолетних жителей по подозрению в подготовке терактов
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Денисова: В Крыму задержали двух несовершеннолетних жителей по подозрению в подготовке терактов

Денисова: В Крыму задержали двух несовершеннолетних жителей по подозрению в подготовке терактов
01:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Жители Крыма 2003 и 2004 годов рождения готовили террористический акт в двух учебных заведениях этого города.

На оккупированном полуострове Крым сотрудники ФСБ России задержали двоих несовершеннолетних местных жителей по подозрению в якобы подготовке теракта, сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Во временно оккупированной Керчи ФСБ задержала двух несовершеннолетних местных жителей 2003 и 2004 годов рождения, которые якобы готовили террористический акт в двух учебных заведениях этого города. Сейчас уполномоченные украинские органы государственной власти не получили официальной информации об основаниях задержания, личных данных и процессуальном статусе указанных граждан", - сообщила Денисова.

Омбудсмен обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальную информацию о задержанных гражданах, а именно анкетные данные, основания для задержания и их процессуальный статус.

"Кроме того, прошу проверить соблюдение прав задержанных граждан Украины на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту", - добавила она.

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Также Денисова обратилась к украинскому отделению UNICEF и представителям международных правозащитных организаций с просьбой оказать содействие в соблюдении прав задержанных несовершеннолетних во время проведения процессуальных действий.

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Теракт, Крым, Людмила Денисова, Подготовка теракта.
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