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Среда, 19.02.2020
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ЦПК обратится к правоохранителям с заявлением о неправдивом обвинении от нардепа Деркача

ЦПК обратится к правоохранителям с заявлением о неправдивом обвинении от нардепа Деркача
01:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Андрей Деркач в социальной сети придумал схему хищения средств на космическую сумму в $142,9 млн. с участием ЦПК

Центр противодействия коррупции (ЦПК) обратится в правоохранительные органы с заявлением о заведомо неправдивом сообщении народного депутата о преступлении. Об этом сообщается в заявлении ЦПК, обнародованном на сайте организации.

Отмечается, что ЦПК расценивает расследование по делу о возможном расхищении международной технической помощи, начатое Национальной полицией по заявлению народного депутата Андрея Деркача, как давление, и считает, что оно будет использоваться для получения в суде разрешений на все следственные действия против организации.

"Деркач в социальной сети придумал схему хищения средств на космическую сумму в $142,9 млн. с участием ЦПК. Заметим, что полиция начала расследование в день поступления заявления. Абсурдность заявления заключается в том, что ни ЦПК, ни один член организации никогда не получали даже примерно таких сумм средств за все уже более восьми лет существования. Именно поэтому организация обратится в правоохранительные органы по заведомо ложному сообщению нардепом о преступлении", - указывается в заявлении.

Глава правления ЦПК Виталий Шабунин в свою очередь заявил, что в ближайшее время ожидается блокирование работы организации.

"Данные, которые Деркач написал в посте, являются абсолютной ложью. Прогнозируем, что следующими шагами может стать блокировка работы организации: негласные следственные действия, начало проверок, аресты через суды счетов и изъятие документов, необходимых для деятельности", - прокомментировал он.

В ЦПК считают, что если в ближайшее время не будут представлены доказательства и подозрения, это станет свидетельством фальсификации дела и сознательного давления на активистов.

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Как сообщалось, Национальная полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований дело о возможном расхищении международной технической помощи с участием ЦПК по заявлению нардепа Деркача. На своей странице в Facebook Деркач заявил, что Шабунин совместно с главой координационного совета пациентской организации "100% Жизнь" Дмитрием Шерембеем организовал схему по расхищению средств международной технической помощи через благотворительную организацию "Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД".

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Правоохранители, Обвинение, Андрей Деркач, ЦПК.
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