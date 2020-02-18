Урегулирование ситуации на Донбассе: Волкер объяснил стратегию Зеленского

Новости Украины:По мнению Волкера, Зеленский избрал правильную стратегию по урегулированию ситуации на Донбассе.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что позиция президента Владимира Зеленского, который не называет Россию агрессором, создает предохранитель от обвинений в адрес Украины.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Я понимаю вопросы, которые у вас возникают. Но вы должны учитывать ход международных переговоров. А учитывая их, стратегия, которую выбрал Зеленский, является, на мой взгляд, очень умной. Ее смысл - показать миру, что Украина стремится решить конфликт, что вы хотите мира, готовы вести переговоры, видите пространство для компромисса, что вы готовы встречаться, хотите обмена заключенными, что вы действуете очень об активно", - сказал Волкер.

Он отметил тенденцию, особенно в некоторых западноевропейских столицах, обвинять Украину, а не Россию.

"Обвинять Киев - это же проще, чем бороться с Москвой. А действия Зеленского не позволяют этому произойти", - добавил он.

В то же время дипломат подчеркнул, что эта стратегия должна иметь предел и не приводить к уступкам Украины в адрес России.

"Готовность к диалогу не должна привести к мысли о том, что проблема - в Украине. Нужно очень четкое понимание того, что должна делать Россия для выполнения Минских договоренностей. И у меня есть впечатление, что у Киева есть такое понимание", - сказал Волкер.