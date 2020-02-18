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Волкер о выборах в ОРДЛО: Не вижу никакой возможности

Волкер о выборах в ОРДЛО: Не вижу никакой возможности
19:49 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Волкер не верит в то, что выборы в ОРДЛО состоятся этой осенью.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не верит в возможность проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса в текущем году.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Нет, не думаю. Ну как вы можете провести честные и свободные выборы в ситуации, когда территорию контролируют российские силы и боевики? И поскольку я не верю в то, что они отдадут контроль, то не вижу никакой возможности провести выборы", - сказал Волкер.

Он также отметил, что во время своей работы не слышал никаких намеков от украинской власти на такую возможность.

"Если вы сравните тональность нынешней и предыдущей украинской власти по Донбассу, то сейчас действительно больше открытости, больше энтузиазма относительно возможности проведения выборов. Возможно, это из-за того, что они умеют побеждать на выборах и это у них получается очень уверенно. Но ни разу ни в каких переговорах я не слышал, чтобы кто-то даже рассматривал возможность провести выборы, пока территория остается под российской оккупацией", - сказал Волкер.

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Дипломат напомнил, что подобные конфликты в мире происходят не впервые, и попытки быстро провести выборы, как например в Боснии, ни к чему хорошему не привели.

"Да, я подчеркну: я никогда не слышал, чтобы такой вариант рассматривался Украиной", - добавил он.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что у него есть ощущение возможности проведения выборов на оккупированном Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами по всей стране.

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США, Донбасс, ОРДЛО, Курт Волкер.
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