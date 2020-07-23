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Tesla строит завод в Техасе по сборке автомобилей

Tesla строит завод в Техасе по сборке автомобилей
08:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Американская компания Tesla по производству электромобилей основателем, которой является Илон Маск откроет новый автосборочный завод в городе Остин (штат Техас).

На новом заводе будут производить пикап Cybertruck от Tesla, и он станет вторым производственным участком в США для небольшого внедорожника Model Y, в основном для дистрибуции на восточном побережье, сообщает AP.

Компания пообещала инвестировать 1,1 миллиарда долларов и заявила, что будет платить минимальную заработную плату в размере 15 долларов в час работникам и предоставлять медицинскую страховку, оплачиваемый отпуск и другие льготы.

Кроме того, Tesla заявила о четвертом подряд прибыльном квартале — во втором квартале 2020 года автоконцерн получил прибыль в $104 млн.

Как сообщалось, американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск в своем Твиттере отреагировал на события, которые произошли в Луцке 21 июля.

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Все по теме:

Автомобили, Техас, Tesla, Илон Маск.

Автор:

Телеграф
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