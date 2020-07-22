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"Еще один день в 2020 году": Илон Маск прокомментировал теракт в Луцке

"Еще один день в 2020 году": Илон Маск прокомментировал теракт в Луцке
Обновлено 11:08 Сегодня Телеграф
Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал вчерашний теракт в Луцке.

Американский изобретатель Илон Маск отреагировал на события, которые произошли 21 июля в Украине.

Свой комментарий Маск оставил в Twitter.

"Просто еще один день в 2020 году", - написал Маск, комментируя публикацию The New York Times о теракте.

Комментарий Илона Маска к публикации о теракте в Украине 22.07.2020

Американское издание The New York Times опубликовало в Twitter ссылку на свой материал о захвате террористом автобуса в украинском Луцке 21 июля.

Напомним, вчера, 21 июля, в центре Луцка террорист 12 часов удерживал заложников. СБУ и полиция проводили спецоперацию, на место в срочном порядке прибыл глава МВД Аваков, а президент Зеленский выполнил требования преступника. 

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Теракт, Луцк, Илон Маск.

Автор:

Телеграф
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