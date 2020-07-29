Скачать
Среда, 29.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Штабе назвали главные достижения перемирия
В Штабе назвали главные достижения перемирия
Задержание боевиков в Минске: Лукашенко заявил о "грязных намерениях" россиян
Задержание боевиков в Минске: Лукашенко заявил о "грязных намерениях" россиян
Лунин будет играть за первую команду Реала
Лунин будет играть за первую команду Реала
"Погнали": стартовали съемки второго сезона комедийного сериала "Папик"
"Погнали": стартовали съемки второго сезона комедийного сериала "Папик"

Коронакризис: "МАУ" сокращает 900 сотрудников

Коронакризис: "МАУ" сокращает 900 сотрудников
Обновлено 21:11 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com/pg/eugenedihne
Авиакомпания "МАУ" заявила об огромных убытках из-за пандемии коронавируса. Компания вынуждена сократить 900 работников.

Из-за временного прекращения авиасообщения компания получила около 60 миллионов убытков и вынуждена сократить 900 сотрудников.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил пресс-секретарь президента компании Дмитрий Дешин.

"Каждый месяц простоя авиакомпании стоят около 14,5 млн долларов обязательных расходов, что и сформировало объем ущерба около 60 млн за период прекращения деятельности компании", - рассказал Дешин.

"Простой в работе компании и существенное снижение объемов работы авиакомпании после возобновления авиасообщения Украины приводит к вынужденному постепенному сокращению около 900 сотрудников МАУ", - добавил он.

По его словам, на самом деле считать полеты восстановленными трудно даже сейчас, поскольку после восстановления Украиной авиасообщения в июне осуществлять планирование маршрутов приходится в условиях большого количества ограничений со стороны других государств.

Напомним, страны постепенно восстанавливают авиасообщения не смотря на пандемию коронавируса. На сегодняшний день пять туристических стран готовы принимать туристов из Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МАУ, Коронавирус, Авиасообщение.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На ходу спрыгнули в воду: В Киеве подростки катались на крыше метро
02 Пушечный гол Малиновского в обзоре матча Парма - Аталанта (Видео)
03 Полезен не только при простуде: малоизвестные свойства меда
04 Данилов о перемирии: Мы дали противнику еще один шанс мирно уйти из нашей страны
05 Данилов о Кучме: Мы договаривались, что настанет определенный период, когда он должен будет уйти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве снова заминировали станцию метро
В Киеве снова заминировали станцию метро
Необходимо пересмотреть три закона: Венгрия не снимет вето с комиссии Украина-НАТО
Венгрия не снимет вето с комиссии Украина-НАТО
Ливни затопили курорты на Азовском побережье: в Кирилловке и Бердянске потоп
Ливни затопили курорты на Азовском побережье
На цену лучше не смотреть: Galaxy Z Fold 2 получит специальную версию
На цену лучше не смотреть: Galaxy Z Fold 2 получит специальную версию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь