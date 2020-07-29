Коронакризис: "МАУ" сокращает 900 сотрудников

Из-за временного прекращения авиасообщения компания получила около 60 миллионов убытков и вынуждена сократить 900 сотрудников.
Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил пресс-секретарь президента компании Дмитрий Дешин.
"Каждый месяц простоя авиакомпании стоят около 14,5 млн долларов обязательных расходов, что и сформировало объем ущерба около 60 млн за период прекращения деятельности компании", - рассказал Дешин.
"Простой в работе компании и существенное снижение объемов работы авиакомпании после возобновления авиасообщения Украины приводит к вынужденному постепенному сокращению около 900 сотрудников МАУ", - добавил он.
Напомним, страны постепенно восстанавливают авиасообщения не смотря на пандемию коронавируса. На сегодняшний день пять туристических стран готовы принимать туристов из Украины.