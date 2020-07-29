Криклий рассказал, куда могут уехать на отдых украинцы и какие ограничения

Владислав Криклий опубликовал список стран, куда могут улететь граждане Украины на отдых, по состоянию на среду, 29 июля. Об этом он сообщил в своем Телеграме.

На данный момент граждане Украины имеют возможность улетель на отдых в пять стран:

в Болгарию - при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до прибытия,

в Турцию - без ограничений,

в Египет - въезд и возвращения без ограничений,

в Черногорию - 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину,

в Хорватию - обязательный отрицательный тест на коронавирус при въезде сделан в течение последних 48 часов.

Также Криклий подчеркнул, что данные въезда меняются каждый день в зависимости от эпидситуации в странах.

Поэтому перед поездкой стоит обязательно сверится с информацией.

Министр обратил внимание, что тест на коронавирус можно пройти до вылета, прямо в аэропорту.

В Украине пройти тест на COVID-19 можно в "Борисполе", Львовском аэропорту и Одесском.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский анонсировал строительство в пяти-шести регионах Украины мультибольниц по программе "Большое строительство". Об этом глава государства во время выступления на открытии второй очереди нового корпуса Охматдета в столице.