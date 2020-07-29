Скачать
Среда, 29.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Там будет все: Зеленский анонсировал строительство мультибольниц в 5-6 регионах
Там будет все: Зеленский анонсировал строительство мультибольниц
Эпидемия COVID-19: в столице заболели еще 132 человека
Эпидемия COVID-19: в столице заболели еще 132 человека
Малиновский: Вперед, "Богиня"
Малиновский: Вперед, "Богиня"
Картина украинского художника продана за рекордные $56 тыс. на аукционе
Картина украинского художника продана за рекордные $56 тыс. на аукционе

Криклий рассказал, куда могут уехать на отдых украинцы и какие ограничения

Криклий рассказал, куда могут уехать на отдых украинцы и какие ограничения
13:05 Сегодня Телеграф Фото: mtu.gov.ua
Владислав Криклий опубликовал список стран, куда могут улететь граждане Украины на отдых, по состоянию на среду, 29 июля. Об этом он сообщил в своем Телеграме.

На данный момент граждане Украины имеют возможность улетель на отдых в пять стран:

  • в Болгарию - при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до прибытия,
  • в Турцию - без ограничений,
  • в Египет - въезд и возвращения без ограничений,
  • в Черногорию - 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину,
  • в Хорватию - обязательный отрицательный тест на коронавирус при въезде сделан в течение последних 48 часов.

Также Криклий подчеркнул, что данные въезда меняются каждый день в зависимости от эпидситуации в странах.

Поэтому перед поездкой стоит обязательно сверится с информацией.

Пойдут ли дети в школу 1 сентября: Степанов поделился делатями

Министр обратил внимание, что тест на коронавирус можно пройти до вылета, прямо в аэропорту.

В Украине пройти тест на COVID-19 можно в "Борисполе", Львовском аэропорту и Одесском.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский анонсировал строительство в пяти-шести регионах Украины мультибольниц по программе "Большое строительство". Об этом глава государства во время выступления на открытии второй очереди нового корпуса Охматдета в столице.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Туризм, Карантин, Владислав Криклий.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На ходу спрыгнули в воду: В Киеве подростки катались на крыше метро
02 Данилов о Кучме: Мы договаривались, что настанет определенный период, когда он должен будет уйти
03 Данилов о перемирии: Мы дали противнику еще один шанс мирно уйти из нашей страны
04 Пушечный гол Малиновского в обзоре матча Парма - Аталанта (Видео)
05 Полезен не только при простуде: малоизвестные свойства меда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: сколько медиков болеют коронавирусом в Украине
Коронавирус: сколько медиков болеют COVID-19 в Украине
Госстатистики: в Украине увеличилась средняя зарплата
Госстатистики: в Украине увеличилась средняя зарплата
Пойдут ли дети в школу 1 сентября: Степанов поделился делатями
Пойдут ли дети в школу 1 сентября: Степанов поделился делатями
&quot;Танці з зірками 2020&quot;: Аlyona Аlyona готова выйти на паркет
"Танці з зірками 2020": Аlyona Аlyona готова выйти на паркет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь