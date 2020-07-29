Криклий рассказал, куда могут уехать на отдых украинцы и какие ограничения

На данный момент граждане Украины имеют возможность улетель на отдых в пять стран:
Также Криклий подчеркнул, что данные въезда меняются каждый день в зависимости от эпидситуации в странах.
Поэтому перед поездкой стоит обязательно сверится с информацией.
Министр обратил внимание, что тест на коронавирус можно пройти до вылета, прямо в аэропорту.
В Украине пройти тест на COVID-19 можно в "Борисполе", Львовском аэропорту и Одесском.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский анонсировал строительство в пяти-шести регионах Украины мультибольниц по программе "Большое строительство". Об этом глава государства во время выступления на открытии второй очереди нового корпуса Охматдета в столице.