Там будет все: Зеленский анонсировал строительство мультибольниц в 5-6 регионах

Владимир Зеленский анонсировал строительство в пяти-шести регионах Украины мультибольниц по программе "Большое строительство". Об этом глава государства во время выступления на открытии второй очереди нового корпуса Охматдета в столице.

"Важная часть этой программы ("Большое строительство"- ред.) - это мультибольницы, которые мы хотим построить в 5-6 регионах Украины, где будет все. Поставлена задача, чтобы там было все, полностью", - заявил президент.

Он заверил, что такая инициатива будет воплощена в жизнь, и добавил, что "самое главное, как нам к этой технике найти такое количество специалистов, не потерять людей, которые у нас работают, - от врача до медсестры".

Как сообщалось, строительство нового лечебно-диагностического комплекса НДСБ "Охматдет" началось в 2011 году, но с 2013-го было остановлено. В 2016 году строительство возобновили. По решению Кабмина проект был разделен на два пусковых комплекса: 23 500 кв. м и 43 500 кв. м соответственно.

Выступление Владимира Зеленского в Киеве:

Первая часть нового корпуса Охматдета была открыта в апреле 2019 года. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами. Ожидают, что весь комплекс обновленного Охматдета будет насчитывать несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.

Программа "Большок строительство", предусматривающая масштабную перестройку инфраструктуры Украины, стартовала в Украине с 1 марта и включает почти 380 объектов. Ожидают, что в ее рамках будет отремонтировано 4 тысячи км дорог государственного значения, на что предусмотрено более 85 млрд грн. Также в 2020 году в Украине должны построить или реконструировать сто школ, сто садов, сто стадионов и приобрести сто школьных автобусов.