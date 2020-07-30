Абромавичус может лишиться кресла гендиректора Укроборонпрома

Учредитель государственного концерна "Укроборонпром" не исключил, что может занять другую должность.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус может лишиться должности в госконцерне.

Об этом сам Абромавичус заявил на круглом столе Киевской школы экономики вчера, 29 июля.

"Команда будет работать дальше, я тоже буду работать дальше. Мы все скоро увидим, на какой должности", - отметил он.

Руководитель Укроборонпрома сказал, что был на встрече в Офисе Президента Украины, и добавил, что чувствует политическую поддержку двигаться дальше по внедрению в госконцерне изменений.

Он рассказал, что на встрече на Банковой, он и представители Офиса президента пришли к тому, что Абромавичус пока будет продолжать внедрять нововведения в госконцерне.

При этом гендиректор не уверен, что будет продолжать занимать эту должность.

Кроме того, он напомнил, что планировал занимать кресло генерального директора только на 2-3 месяца, чтобы ввести финансовый и forensic-аудит, создать стратегические документы и завести новую команду, а это затянулось уже на 11 месяцев.

Напомним, Айварас Абромавичус рассказал, как будут реформировать Укроборонпром. По его словам, украинское законодательство, которое позволит реализовать эффективную реформу украинской оборонной промышленности и провести корпоратизацию "Укроборонпрома", может быть принято Верховной Радой в августе-сентябре этого года.

Руководство государственного концерна "Укроборонпром" представило планы реформы оборонных предприятий концерна председателю Исполнительного комитета Национального совета реформы при Президенте Украины Михаилу Саакашвили.