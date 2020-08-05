В УЗ закупят ПЦР-тестирование и ИФА-анализаторы

"ЦОЗ" АО "УЗ" планируют закупить услугу по проведению тестирования на Cкоронавирус и медоборудование на 20 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что пройти тест на коронавирус смогут все сотрудники национального перевозчика, в том числе медицинский персонал клинических больниц на железнодорожном транспорте.

Указывается, что оборудование филиал закупит на сэкономленные на предыдущих закупках средства.

Речь идет о: дозаторе лечебных веществ, фибробронхоскопе, электроотсосе (трахеальной системе всасывания), аппарате рентгеновском диагностическом передвижном, газоанализаторе крови с возможностью определения электролитов, глюкозы и лактата и ИФА-анализаторах.

"Тема тестирование на COVID-19 всегда была чувствительной для меня и команды ЦОЗа. ...Наша обязанность - это защита железнодорожников и тех, кто заботится о них, то есть медиков", - говорит исполнительный директор филиала ЦОЗ АО "Укрзализныця" Наталья Билинская.

И добавляет, что в пяти из восьми ведомственных больниц УЗ есть ИФА-анализаторы (рекомендуемый Минздравом аналог).

Услуга же по ПЦР-тестированию будет закупаться на аутсорсинге.