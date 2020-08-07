В поездах усилят безопасность: могут привлечь военизированную охрану

В "Укрзализныци" готовят программу по усилению безопасности в поездах. В пассажирских вагонах будет действовать специальна система контроля.

И.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик сообщил, что для повышения безопасности в поездах предлагает привлечь военизированную охрану. Также готовится ряд других мер.

Компания подготовила комплексную программу повышения безопасности в поездах и искоренения криминогенных проявлений и противоправных действий.

"Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны "Укрзализныци", установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирование так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах", - отметил Юрик.

Как сообщалось, в последнее время на железной дороге ухудшилась криминогенная обстановка.

Так, на прошлой недели в поезде Киев-Мариуполь мужчина напал на женщину, избил и пытался изнасиловать. Как позже выяснилось, пассажир ехал "зайцем", был ранее судим. А помощь потерпевшей предоставил проводник из соседнего вагона.

Министр транспорта Владислав Криклий отметил, что появление охраны в поездах может повлечь за собой подорожание билетов.