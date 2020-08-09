Twitter может купить TikTok: детали переговоров

Американская компания Twitter провела предварительные переговоры с TikTok о возможной покупке сервиса. Об этом сообщают американские СМИ.

По данным WSJ, компания заинтересована только в американском сегменте соцсети TikTok.

Издание отмечает, что Twitter почти наверняка будет нужна помощь других инвесторов, если компания решится приобрести долю в TikTok, поскольку рыночная капитализация Twitter близка к $29 млрд, а цена за успешную ныне соцсеть может достигать $30 млрд.

В ответ на просьбу прокомментировать переговоры с Twitter, представитель TikTok заявил, что компания не комментирует рыночные слухи", сообщает Bloomberg.

Как известно, что компания Microsoft рассматривала возможность покупки TikTok и была готова заплатить за него от $10 до $30 миллиардов.