"Оплата лицом": в Украине запустили первые биометрические терминалы

Запуск биометрических POS-терминалов FacePay24 позволит оплачивать покупки при отсутствии карты с помощью идентификации личности.

ПриватБанк запустил первые в Украине биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24, которая позволяет оплачивать покупки лицом.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Уже сегодня "оплата лицом" доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, сеть которых банк активно расширяет в торговых точках страны, сообщил руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов.

По его словам, до конца года ПриватБанк установит в Украине 7 700 биометрических POS-терминалов.

Для использования сервиса "оплаты лицом" необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к своему лицу выбранную банковскую карту.

Чтобы совершить оплату в POS-терминалах Android PAX, нужно после ввода суммы на терминале выбрать оплату лицом, посмотреть в фронтальную камеру терминала и нажать кнопку "оплатить". После подтверждения операции пин-кодом выбранной карты, покупка будет оплачена.

Как пояснили в ПриватБанке, FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition. Она обеспечивает полную безопасность персональных данных клиентов, включая технические и физические контроли, шифрование данных при хранении и передаче.

Напомним, в приложение "Приват24" добавлена новая функция автоматического отслеживания и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения.