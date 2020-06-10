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Приват24 запустил сервис оплаты штрафов ПДД

Приват24 запустил сервис оплаты штрафов ПДД
17:29 Сегодня Телеграф Фото: МВД

Новости Украины:В приложение "Приват24" добавлена новая функция автоматического отслеживания и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Приватбанк добавил в приложение "Приват24" новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения - в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений, которая работает в Украине с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Штрафной" сервис доступен всем клиентам банка в новой веб версии Приват24 https://next.privat24.ua и мобильном банке Privat24 для Android и iOs.

Для получения информации о неоплаченных штрафах нужно перейти в раздел "Платежи" - "Штрафы за нарушение ПДД". В мобильной версии для iOS штрафы можно найти в разделе "Платежи" через поиск получателя "Штрафы за нарушение ПДД", - пояснили в банке

Отмечается, что "Приват24" автоматически "подтянет" информацию из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка. Также получить информацию о неоплаченных штрафах можно по номеру постановления о наложении штрафа.

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Оплатить штраф в один клик можно с помощью любой карты, привязанной к "Приват24".

Напомним, 1 июня заработала система видеофиксации ПДД. На первом этапе нарушителей будут штрафовать только за превышение скорости. Штраф - от 255 грн.

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ПриватБанк, Штрафы, ПДД, Приват24.
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