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Иран отказывается платить МАУ компенсации за сбитый самолет

Иран отказывается платить МАУ компенсации за сбитый самолет
Обновлено 18:07 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Страховая компания Ирана заявляет, что не должна компенсировать стоимость сбитого "Боинга".

В Иране заявили, что не будут выплачивать украинской авиакомпании МАУ компенсацию за Boeing, который был сбит иранскими ракетами в январе этого года, так как самолет был застрахован европейскими компаниями.

Об этом заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, передает Reuters.

"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию", - заявил Сулеймани.

Следует уточнить, что данный комментарий не касается компенсации семьям погибших в катастрофе МАУ.

Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" Boeing-737, выполнявший рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", потерпел крушение в районе Тегерана после несколько минут после взлета. На борту находилось 176 человек, которые все погибли. Позже выяснилось, что лайнер был сбит иранской ракетой.

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Все по теме:

Иран, Boeing, МАУ.

Автор:

Телеграф
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