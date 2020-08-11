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Скандал в McDonald’s: корпорация будет судиться с экс-гендиректором

Скандал в McDonald’s: корпорация будет судиться с экс-гендиректором
15:41 Сегодня Телеграф
В компании утверждают, что перед увольнением прошлой осенью Истербрук солгал совету директоров о служебных романах с сотрудниками.

Всемирно известная корпорация McDonald’s планирует через суд вернуть себе десятки миллионов американских долларов, которые заработал бывший генеральный директор Стив Истербрук.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Отмечается, что перед уходом с должности прошлой осенью Истербрук солгал совету директоров о наличии у него служебного романа, который противоречит общим правилам.

Истербрука уволили на фоне появившихся слухов о его отношениях с коллегой. В ходе внутреннего расследования, которое провели в компании, стало известно, что пара обменивалась текстовыми и видеосообщениями. Истербрук отрицал информацию о наличии физического сексуального контакта с кем-либо из сотрудников McDonald’s.

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Без наличия прямых доказательств компании пришлось уволить его, не предъявив никаких претензий, он получил выходное пособие и другие выплаты.

В июле в McDonald’s поступила анонимная информация об отношениях Истербрука с коллегой. Расследование возобновили. Выяснилось, что у Истербрука были сексуальные отношения еще с тремя коллегами по работе. Согласно иску, он уничтожил свидетельства об этом.

Как говорится в иске, компания обнаружила десятки фотографий и видео сексуального характера с участием в том числе сотрудников McDonald’s. Истербрук отправлял их с корпоративной электронной почты на личную почту Hotmail.

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Все по теме:

Компания, McDonald’s, Корпорация, Стив Истербрук.

Автор:

Телеграф
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