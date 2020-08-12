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Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером
Обновлено 00:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Главный исполнительный директор американской компании Apple Inc. Тим Кук стал миллиардером. Об этом свидетельствуют расчеты Bloomberg Billionaires Index.

Между тем рыночная стоимость компании, цена акций которой на прошлой неделе выросла почти на 5%, приблизилась к $2 трлн.

Кук сказал в 2015 году, что планирует отдать основную часть своего состояния и уже пожертвовал акции Apple стоимостью $1 млн. Его состояние может быть ниже, если он делал другие пожертвования, информация о которых неизвестна.

Рыночная стоимость Apple и состояние Кука отражают рост акций из списка FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), пишет Bloomberg.

Основная часть своего состояния Кук получил в результате вознаграждений в виде акций, которые он получает с 1998 года, когда стал работать в Apple.

В текущем месяце он должен получить выплаты от акций в девятый раз в случае, если они не продемонстрируют резкое падение. В результате состояние главы Apple увеличится еще на $100 млн.

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На текущий момент Куку принадлежит 847 тыс. 969 акций, или около 0,02% бумаг Apple, стоимостью около $375 млн. Поступление от предыдущих продаж акций, дивидендов и других компенсаций увеличили его состояние еще на $650 млн, согласно подсчетам Bloomberg.

Акции Apple в ходе торгов во вторник дешевеют на 0,9%. Капитализация компании с начала года увеличилась на 52,2% и составляет $1,93 трлн.

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Apple, Тим Кук.

Автор:

Телеграф
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