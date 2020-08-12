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Билеты в Интерсити: в УЗ ввели скидки

Билеты в Интерсити: в УЗ ввели скидки
Обновлено 19:06 Сегодня Телеграф Фото: УЗ
В "УЗ" была введена система скидок на билеты в вагоны первого класса в поездах Интерсити+ при условии их приобретения за 90-30 суток до даты отправления поезда. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Пользуясь данной акцией пассажиры смогут экономить от 40% до 10% стоимости билета.

Чем раньше будет приобретен билет, тем больше будет скидка. В частности, за 90-30 суток до даты отправления поезда стоимость снижается на 40%, а за 24-15 суток - на 10%.

За несколько суток до даты отправления стоимость билета, наоборот, растет.

Акции в УЗ

Поэтому за 4-2 суток до отправления - стоимость повышается на 10%, а за 1 сутки - на 15%.

В компании отмечают, что скидка (или повышение) начисляется только на плацкартную часть билета и действует для путешествий во внутреннем сообщении по территории Украины.

Ранее сообщалось, что в УЗ возобновляют курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Харьковской, Одесской и Донецкой ЖД. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Все по теме:

Украина, Укрзализныця, Поезд, УЗ.

Автор:

Телеграф
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