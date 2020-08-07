В "УЗ" возобновят курсирование еще 14 пригородных поездов

По региональному филиалу "Южная ЖД" с 7 августа возобновляют курсирование такие ежедневные пригородные поезда:
По региональному филиалу "Одесская ЖД" с 7 августа возобновляют курсирование пригородные поезда:
А с 10 августа возобновляют курсирование такие ежедневные поезда:
По региональному филиалу "Донецкая ЖД" с 10 августа возобновляют курсирования такие ежедневные пригородные поезда:
При этом УЗ отмечает, что во время поездки обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Нацполиции Украины.
В "Укрзализныци" готовят программу по усилению безопасности в поездах. В пассажирских вагонах будет действовать специальна система контроля.