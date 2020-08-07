В "УЗ" возобновят курсирование еще 14 пригородных поездов

В УЗ возобновляют курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Харьковской, Одесской и Донецкой ЖД. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По региональному филиалу "Южная ЖД" с 7 августа возобновляют курсирование такие ежедневные пригородные поезда:

№6677 Харьков - Пассажирский - Зачепиловка "18:40 - 21:44";

№6678 Зачепиловка - Харьков - Пассажирский "06:09 - 09:29".

По региональному филиалу "Одесская ЖД" с 7 августа возобновляют курсирование пригородные поезда:

№6632 Гайворон - Винница "00:58 - 06:25 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям";

№6631 Винница - Гайворон "18:20 - 23:47 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям".

А с 10 августа возобновляют курсирование такие ежедневные поезда:

№6704 Херсон - Снигиревка "20:20 - 21:25";

№6703 Снигиревка - Херсон "22:30 - 23:50".

По региональному филиалу "Донецкая ЖД" с 10 августа возобновляют курсирования такие ежедневные пригородные поезда:

№6502 Попасная - Северск "03:44 - 05:24";

№6501 Северск - Попасная "06:40 - 08:20";

№6504 Попасная - Северск "13:00 - 14:40";

№6503 Северск - Попасная "15:40 - 17:20";

№6955 Волноваха - Камыш - Заря "07:22 - 09:54";

№6956 Камыш - Заря - Волноваха "12:48 - 15:24";

№6957 Волноваха - Камыш - Заря "18:54 - 21:11";

№6958 Камыш - Заря - Волноваха "02:50 - 05:10".

При этом УЗ отмечает, что во время поездки обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Нацполиции Украины.

В "Укрзализныци" готовят программу по усилению безопасности в поездах. В пассажирских вагонах будет действовать специальна система контроля.