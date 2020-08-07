АМКУ оштрафовал "УЗ" на 18,3 млн гривень

В АМКУ по результатам рассмотрения дела о нарушении АО "УЗ" законодательства о защите экономической конкуренции в вопросе предоставления услуг перевозок грузов с/на малодеятельных грузовые станции, принял решение наложить на "УЗ" штраф в размере 18,3 млн грн и обязал АО прекратить указанное нарушение. Об этом сообщили в АМКУ.

Суть нарушения

В пресс-службе отметили, что в Комитет продолжают поступать заявления и обращения, в которых грузоотправители и грузополучатели жалуются, что АО "УЗ" определила определенные железнодорожные станции, которые они используют для отправки или получения грузов, малодеятельніми и в безальтернативном порядке предложило заключить дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг, введя услугу "Подача и уборка вагонов и контейнеров для погрузки или выгрузки на малодеятельных станциях для выполнения коммерческих операций, а также работы по приему, выдаче, погрузке и выгрузке".

При введении такой услуги ее стоимость составляла 170,38 грн без НДС (204,46 грн с НДС) за 1 вагон/1 километр и в дальнейшем возрастала. В АМКУ отметили, что поскольку такие действия АО "Укрзализныци" содержали признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, Комитет начал рассмотрение дела. Комитет установил, что АО "УЗ" единолично, без просьбы грузовладельцев и без определения с ними методов согласования тарифа, в безальтернативном порядке ввело Услугу, установило стоимость на нее, а также определило основания для ее применения (применяется после заключения дополнительного соглашения), а подписание дополнительного соглашения о предоставлении Услуги является условием предоставления Обществом услуг перевозок грузов с/на малодеятельные грузовые станции, которую невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке.

При наличии конкуренции на рынке, предприятия имели возможность отказаться от подписания дополнительного соглашения к договору, которое приводит к существенному увеличению их расходов, и выбрать другого поставщика услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом. Анализ статей расходов стоимости Услуги показал, что она является экономически необоснованной и такой, которую невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке. Стоимость услуги установлена без учета различных обстоятельств, в частности, по количеству вагонов, подаваемых или убираемых, их наполненности и т.д., что свидетельствует о некорректных расчетах и необоснованной стоимости услуги. АО "УЗ" не смогло опровергнуть вывод Комитета о наличии и квалификацию совершенного нарушения.

Решение АМКУ

По результатам рассмотрения дела на заседании 06.08.2020 Комитет принял решение, которым:

признал действия АО "УЗ", заключающиеся в определении малодеятельных грузовых станций и внедрении услуги и установлении ее стоимости злоупотреблением монопольным положением на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом в пределах территории Украины, что привело к ущемлению интересов субъектов хозяйствования (потребителей услуг АО "УЗ »), которое было бы невозможным в условиях существования значительной конкуренции на рынке;

наложил на Общество штраф в размере 18,2 млн грн;

и обязал АО "УЗ" прекратить указанное нарушение.

О выполнении указанного решения и уплате штрафа АО "УЗ" надлежит сообщить Комитет в течение двух месяцев со дня его получения.

Новое соглашение на перевозку

22 июня 2020 коммерческий директор крупнейшего украинского производителя ферросплавов - Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) Геннадий Лавриненко заявил, что введение в действие железнодорожным монополистом "УЗ" нового договора на оказание услуг для грузоотправителей по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом с 1 июля приведет к полной остановке Украинских промышленных предприятий.

Представители бизнеса, заказ которых обеспечивает более 90% железнодорожных грузоперевозок, направили совместное обращение к премьер-министру и президенту с просьбой отменить введение в действие нового документа.

30 марта "УЗ" сообщила, что перенесет на два месяца введения нового договора о грузоперевозках, который изначально планировалось ввести с 1 июня.

В марте Антимонопольный комитет Украины рекомендовал "Укрзализныце" воздержаться от внедрения нового договора в связи с ущемлением интересов заказчиков услуг.

Позже "УЗ" заявила, что доработала положения нового договора на перевозку грузов и вводит его в действие с 1 июля.

Ранее, 7 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.