АМКУ оштрафовал "УЗ" на 18,3 млн гривень

Суть нарушения
В пресс-службе отметили, что в Комитет продолжают поступать заявления и обращения, в которых грузоотправители и грузополучатели жалуются, что АО "УЗ" определила определенные железнодорожные станции, которые они используют для отправки или получения грузов, малодеятельніми и в безальтернативном порядке предложило заключить дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг, введя услугу "Подача и уборка вагонов и контейнеров для погрузки или выгрузки на малодеятельных станциях для выполнения коммерческих операций, а также работы по приему, выдаче, погрузке и выгрузке".
При введении такой услуги ее стоимость составляла 170,38 грн без НДС (204,46 грн с НДС) за 1 вагон/1 километр и в дальнейшем возрастала. В АМКУ отметили, что поскольку такие действия АО "Укрзализныци" содержали признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, Комитет начал рассмотрение дела. Комитет установил, что АО "УЗ" единолично, без просьбы грузовладельцев и без определения с ними методов согласования тарифа, в безальтернативном порядке ввело Услугу, установило стоимость на нее, а также определило основания для ее применения (применяется после заключения дополнительного соглашения), а подписание дополнительного соглашения о предоставлении Услуги является условием предоставления Обществом услуг перевозок грузов с/на малодеятельные грузовые станции, которую невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке.
При наличии конкуренции на рынке, предприятия имели возможность отказаться от подписания дополнительного соглашения к договору, которое приводит к существенному увеличению их расходов, и выбрать другого поставщика услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом. Анализ статей расходов стоимости Услуги показал, что она является экономически необоснованной и такой, которую невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке. Стоимость услуги установлена без учета различных обстоятельств, в частности, по количеству вагонов, подаваемых или убираемых, их наполненности и т.д., что свидетельствует о некорректных расчетах и необоснованной стоимости услуги. АО "УЗ" не смогло опровергнуть вывод Комитета о наличии и квалификацию совершенного нарушения.
Решение АМКУ
По результатам рассмотрения дела на заседании 06.08.2020 Комитет принял решение, которым:
О выполнении указанного решения и уплате штрафа АО "УЗ" надлежит сообщить Комитет в течение двух месяцев со дня его получения.
Новое соглашение на перевозку
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