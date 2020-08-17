В "УЗ" с 22 августа возобновляет курсирование поезда Львов-Солотвино

Акционерная компания "УЗ" с 22 августа возобновляет курсирование поезда № 601/602 Львов-Солотвино. Об этом сообщили пресс-службе УЗ.

Как будет ездить поезд Львов-Солотвино

Отмечается, что из Львова в Солотвино поезд отправится с 22 августа и будет курсировать по четным числам. В обратном направлении, из Солотвино, движение будет восстановлено с 23 августа - по нечетным числам.

"Поезд будет делать остановки, в частности, на станциях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегово, Хуст, Тячев и другие. Ознакомиться со всем перечнем остановок поезда и приобрести билеты можно через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах", - говорится в сообщении.

Правила проезда в поездах в период пандемии коронавируса

В пресс-службе напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса.

"Также усилена обработка постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры.

В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.