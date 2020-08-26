Назначен новый руководитель "Укрзализныци": что известно

Кабмин назначил Владимира Жмака главой правления "Укрзализныци".

Такое решение было принято на заседании правительства 26 августа. Об этом сообщает Экономическая правда.

"Среди кадровых вопросов сегодняшнего заседания правительства - назначение руководителя "Укрзализныци", который был выбран через открытый конкурс наблюдательным советом. В конкурсе победил Владимир Жмак. Он проходил абсолютно все собеседования, это был открытый конкурс", - заявил премьер Денис Шмыгаль.

Кто такой Владимир Жмак?

Владимир Жмак родился 16 марта 1964 в г. Чернобыль Киевской области. С 2015 по 2016 год был первым заместителем главы Одесской областной государственной администрации. Занимал руководящие должности в структурах группы ТНК-BP, которая входила в список 10 крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объему добычи нефти.

Как советник президента крупнейшего в Украине мобильного оператора "Киевстар" отвечал за развитие новых направлений бизнеса и комплаенс. В течение семи лет входил в наблюдательный совет "Киевстара". Член совета Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) с 2012 по 2014 год.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Кабинет Министров намерен рассмотреть кандидатуру на должность руководителя "Укрзализныци". И. о. председателя правления "УЗ" до настоящего времени был Иван Юрик. Он был назначен вр.и.о. главы правления "УЗ" вместо Желько Марчека, который не оправдал доверия.

В июне наблюдательный совет "УЗ" принял решение о немедленном отстранении от полномочий ответственного за грузовые перевозки и.о. члена правления Романа Веприцкого, а также рекомендовал акционеру - Кабмину - освободить его от занимаемой должности.

В мае 2019 года Жмака назначили членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь".

Ранее Служба безопасности Украины раскрыла масштабное хищение средств "Укрзализныци", что создавало угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок.