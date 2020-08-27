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Новое руководство "Укрзализныци" займется стимулированием персонала

Новое руководство "Укрзализныци" займется стимулированием персонала
18:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Владимир Жмак, которого вчера назначили новым главой УЗ, планирует направить часть прибыли на мотивацию работников акционерного общества.

Новый глава АО "Укрзализныця" (УЗ) Владимир Жмак планирует внедрить на предприятии модель мотивации персонала за счет распределения среди него части прибыли.

"Мотивация трудового коллектива "Укрзализныци" - еще один мой приоритет. Я предлагаю четкую экономическую модель, которая позволит по результатам деятельности компании ежегодно определенную часть дельты - разницы между финансовыми показателями этого года и предыдущего - направлять на мотивацию сотрудников, для которых это будет понятно показывать интерес, почему им есть смысл работать лучше. Я намерен обратиться к набсовету, чтобы он разделил мое видение и принял необходимые решения для имплементации этой модели", - отметил Жмак.

По его словам, он планирует уже в ближайшее время сформировать собственную команду и приступить к работе.

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Как сообщалось, новый глава "Укрзализныци" хочет разделить УЗ на четыре компании и намерен просить набсовет об изменении корпоративной структуры. Он также высказался за внедрение единого грузового тарифа и приватизацию непрофильных активов.

Кабинет министров Украины 26 августа утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака председателем правления АО "Укрзализныця" (УЗ) после поддержания его кандидатуры на эту должность набсоветом "Укрзализныци" 12 августа.

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Укрзализныця, Владимир Жмак.

Автор:

Телеграф
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