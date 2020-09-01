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Ryanair отменил большинство рейсов в Украину во второй половине сентября

Ryanair отменил большинство рейсов в Украину во второй половине сентября
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Перевозчик пока не анонсировал отмену рейсов, но в системе бронирования с 15 по 29 сентября отсутствуют почти все рейсы.

Крупнейшая в мире авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила почти все рейсы в Украину во второй половине сентября. Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, невозможно забронировать рейсы в Польшу, Венгрию, Германию, Австрию и Италию.

Из Киева запланированы только два рейса в Пафос (Кипр) 20 и 27 сентября, несколько рейсов в Испанию (Барселона, Валенсия, Мадрид), а также в Лондон и Манчестер.

Из других украинских городов, куда летает Ryanair - Львов, Харьков, Одесса и Херсон - рейсов в указанный период вообще нет.

Как сообщалось, в связи с распространением коронавируса до 28 сентября Украина закрывает границы для иностранцев.

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Авиакомпания, Ryanair.

Автор:

Телеграф
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