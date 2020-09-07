Долги за газ: "Нафтогаз" будет судиться с газсбытами

В "Нафтогазе" заявили, что газсбыты с 1 августа не рассчитываются за газ для населения.

Газсбыты, работающие под брендом "Региональная газовая компания" (РГК), с 1 августа перестали платить "Нафтогазу" за газ, полученный во время действия спецобязательств (ПСО).

Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Отсрочка

"Из-за особенностей начисления платы за газ для нужд населения, газсбыты традиционно рассчитывались с "Нафтогазом" с отсрочкой примерно в месяц. Таким образом, после старта отопительного сезона долг газсбытов перед "Нафтогазом" растет с октября по декабрь, а с января по сентябрь — уменьшается, благодаря оплате газа за предыдущие месяцы", — объяснили в компании.

Отопительный сезон

В "Нафтогазе" добавили, что аналогичная ситуация наблюдалась в течение отопительного сезона 2019/2020 года: долг всех газсбытов за полученный природный газ для нужд населения в октябре-декабре 2019 года увеличился на 5,88 млрд грн (25%) и достиг 28,9 млрд грн на конец декабря 2019 года. Несмотря на увеличение платежей в январе-июле 2020 года, долг газсбытов за природный газ для нужд населения вырос по сравнению с началом прошлого отопительного сезона на 1,116 млрд грн (из них 0,338 млрд грн — РГК). На конец августа долг составлял 24,1 млрд грн (из них 12,8 млрд грн — долг газсбытов РГК), заявили в "Нафтогазе".

"За июль (последний месяц действия ПСО) газсбыты РГК получили от "Нафтогаза" природный газ для населения на 340 млн грн, однако в августе 2020 года перечислили лишь 700 тыс. грн. "Нафтогаз" с пониманием относится к трудностям контрагентов в условиях свободного рынка газа. Однако долги, накопленные в предыдущие периоды, могут осложнить процесс перехода. В частности, из-за непогашения долгов за газ, отпущенный во время действия режима ПСО, "Нафтогаз" вынужден начать подготовку судебных исков для принудительного взыскания долгов", — сообщили в компании.