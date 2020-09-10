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Запорожский автомобильный гигант ЗАЗ возобновляет выпуск автомобилей Renault

Запорожский автомобильный гигант ЗАЗ возобновляет выпуск автомобилей Renault
11:55 Сегодня Телеграф Фото: akzent.zp.ua
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) возобновляет производство автомобилей группы Renault.

Об этом сообщил представитель корпорации "УкрАвто" (в состав которой входит ЗАЗ) Дмитрий Скляренко, передает Укринформ.

Завод объявляет о начале производства автомобилей Groupe Renault для местного рынка. Проект реализуется на мощностях в Запорожье и, по словам Скляренко, обещает стать признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине. Перед этим ЗАЗ провел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.

"Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault", - процитировал представитель «Укравто» управляющего директора Groupe Renault Export Регион Евразия Макса Миссана.

ЗАЗ принадлежит корпорации "УкрАвто" Тариэла Васадзе. По данным ассоциации "Укравтопром", в этом году на предприятии не выпустили ни одного легкового автомобиля.

Как сообщалось, Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) представил новую модель городского автобуса ЗАЗ А10, который позволяет перевозить 60 пассажиров. 

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Все по теме:

Автомобили, ЗАЗ, Укравтопром.

Автор:

Телеграф
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