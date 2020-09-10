Запорожский автомобильный гигант ЗАЗ возобновляет выпуск автомобилей Renault

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) возобновляет производство автомобилей группы Renault.

Об этом сообщил представитель корпорации "УкрАвто" (в состав которой входит ЗАЗ) Дмитрий Скляренко, передает Укринформ.

Завод объявляет о начале производства автомобилей Groupe Renault для местного рынка. Проект реализуется на мощностях в Запорожье и, по словам Скляренко, обещает стать признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине. Перед этим ЗАЗ провел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.

"Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault", - процитировал представитель «Укравто» управляющего директора Groupe Renault Export Регион Евразия Макса Миссана.

ЗАЗ принадлежит корпорации "УкрАвто" Тариэла Васадзе. По данным ассоциации "Укравтопром", в этом году на предприятии не выпустили ни одного легкового автомобиля.

Как сообщалось, Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) представил новую модель городского автобуса ЗАЗ А10, который позволяет перевозить 60 пассажиров.