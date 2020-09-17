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Boeing обвинили в замалчивании важной информации о 737 MAX

Boeing обвинили в замалчивании важной информации о 737 MAX
Обновлено 07:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
По информации Конгресса США, авиакомпания Boeing не предоставила важные детали о лайнере 737 MAX.

Американская корпорация Boeing скрывала критически важную информацию как от регуляторов, так и от клиентов и пилотов Boeing 737 MAX о системах работы самолета, что привело к катастрофам двух пассажирских авиалайнеров.

Об этом говорится в докладе Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Палаты представителей США, обнародованном в среду после нескольких месяцев расследования, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Boeing замалчивала важную информацию от Федерального управления гражданской авиации (FAA), а также своих клиентов и пилотов самолетов 737 MAX", - отмечается в отчете.

В частности, речь идет о том, что компания скрывала данные о системе корректировки характеристик маневренности (MCAS), которую признали одной из главных причин катастроф пассажирских лайнеров. Из-за этого пилоты не имели возможности узнать о потенциальных сложностях в работе оборудования самолетов и были не готовы к аварийным ситуациям.

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Кроме того, в докладе подчеркивается, что процесс разработки и принятия в эксплуатацию самолета проходил неправильно, в том числе в условиях воздействия корпорации Boeing на контролирующий орган.

Как известно, в марте 2019 года произошла катастрофа Boeing 737 MAX в Эфиопии, в октябре этого же года такой же самолет разбился в Индонезии. В общем погибли 346 человек. Компания признала, что в обоих случаях имели место ошибки в работе системы MCAS. Самолеты этой серии были сняты с полетов по всему миру.

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США, Boeing, Компания, Авиакомпания.

Автор:

Телеграф
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