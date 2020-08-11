Украина ответила Ирану по поводу компенсации за сбитый самолет МАУ

Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый военными пассажирский самолет авиакомпании МАУ, поскольку все было оговорено ранее.

Иранской стороне все равно придется выплатить компенсации за лайнер украинской авикомпании МАУ, сбитый в небе Тегерана в январе.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook.

"Во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны", - заявил Енин.

По словам Енина, независимо от того, что самолет был застрахован, компенсировать убытки иранской стороне все равно придется.

"Действительно самолет МАУ было застраховано в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски у других страховщиков. Соответственно Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсации", – написал заместитель министра.

Как сообщалось, вчера появилась информация о том, что Иран не будут выплачивать украинской авиакомпании МАУ компенсацию за Boeing, который был сбит иранскими ракетами в январе этого года, так как самолет был застрахован европейскими компаниями.