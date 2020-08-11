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Украина ответила Ирану по поводу компенсации за сбитый самолет МАУ

Украина ответила Ирану по поводу компенсации за сбитый самолет МАУ
Обновлено 08:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый военными пассажирский самолет авиакомпании МАУ, поскольку все было оговорено ранее.

Иранской стороне все равно придется выплатить компенсации за лайнер украинской авикомпании МАУ, сбитый в небе Тегерана в январе.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook.

"Во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны", - заявил Енин.

По словам Енина, независимо от того, что самолет был застрахован, компенсировать убытки иранской стороне все равно придется.

"Действительно самолет МАУ было застраховано в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски у других страховщиков. Соответственно Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсации", – написал заместитель министра.

Как сообщалось, вчера появилась информация о том, что Иран не будут выплачивать украинской авиакомпании МАУ компенсацию за Boeing, который был сбит иранскими ракетами в январе этого года, так как самолет был застрахован европейскими компаниями.

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Все по теме:

Иран, Boeing, МАУ, Евгений Енин, Евгений Енина.

Автор:

Телеграф
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