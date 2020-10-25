В Корее после шести лет борьбы за жизнь умер глава Samsung

Глава компании Samsung Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Samsung Electronics.

"С величайшей грустью мы сообщаем о кончине Ли Гон Хи, председателя Samsung Electronics. Он умер 25 октября в окружении своей семьи, в том числе вице-председателя Ли Чжэ Ена… Его наследие будет вечным", - говорится в сообщении.

О причинах смерти бизнесмена пока не сообщается, однако известно, что в 90-е годы он перенес рак, а в 2014 у него случился сердечный приступ. Ли Гон Хи упал в кому, делами компании занимался его сын Ли Чжэ Ен.

Ли Гон Хи возглавил Samsung в 1987 году после смерти своего отца Ли Бен Чхоля, который основал эту компанию. Именно под руководством Ли Гон Хи Samsung превратился из компании, которая не была крупнейшей даже на внутреннем рынке, в мирового лидера.