Прожил с женой 79 лет: в Эквадоре умер рекордсмен Книги рекордов Гиннесса

В Эквадоре скончался 110-летний Хулио Сесара Мору Тапиа. Он и его супруга, 104-летняя Вальдрамина Макловиу Кинтерос Рейес, ранее попали в Книгу рекордов Гиннесса, как самая старейшая супружеская пара в мире.

По данным источников агентства EFE, мужчина ушел из жизни в ночь на 24 октября около 11 часов по местному времени (7 утра по Киеву). В момент смерти он находился в своем доме в городе Кито рядом с женой.

Хулио Сезар родился 10 марта 1910 года, а Вальдрамина - 16 октября 1915 года.

Пара решила пожениться 7 февраля 1941 года. Это был тайный праздник, потому что родственники жениха и невесты не соглашались на брак.

Супруги прожили в браке 79 лет, в августе 2019 года их признали самой старейшей супружеской парой в мире.

Как сообщалось ранее, 73-летний актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес сложную операцию на сердце.