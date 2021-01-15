Зять Медведчука стал во главе крупнейшей электросетевой компании России: все детали

Совет директоров ПАО "Россети" назначил на должность временного гендеректора Андрея Рюмина – зятя украинского политика и кума президента России Виктора Медведчука.

До этого эту должность занимал Павел Ливинский.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление компании.

40-летний Андрей Рюмин москвич и является зятем главы ОПЗЖ Виктора Медведчука. Политик выдал за него свою старшую дочь от второго брака Ирину (1982 г.р.) в 2005 году.

До своего назначения гендеректором "Россети" Рюмин работал в "Объединенной энергетической компании" и был бизнесменом. В 2018 году возглавлял "Россети Ленэнерго"

Следует уточнить, что ПАО "Россети" – крупнейшая электросетевая компания России, в которой государству принадлежит 88,04% через Росимущество. В ее составе - 35 дочерних предприятий, которые работают в 80 регионах РФ.

Напомним, и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко предложил возобновить закупки газа в России.