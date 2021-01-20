Скачать
Среда, 20.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Байден подал хороший сигнал для Украины: чего ждать от первых назначений нового президента США
Байден подал хороший сигнал для Украины: чего ждать от первых назначений нового президента США
Где и когда смотреть онлайн инаугурацию Байдена в Вашингтоне
Где и когда смотреть онлайн инаугурацию Байдена в Вашингтоне
Украина поставила важный моральный рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Украина поставила важный моральный рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Языковой закон поможет перенести украинский язык в быт, - политтехнолог
Языковой закон поможет перенести украинский язык в быт, - политтехнолог

"Центрэнерго" обвинило ДТЭК Ахметова в срыве поставок угля и повышении цен на топливо

"Центрэнерго" обвинило ДТЭК Ахметова в срыве поставок угля и повышении цен на топливо
Обновлено 10:36 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Государственное ПАО "Центрэнерго" обвинило энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в умышленном срыве поставок угля перед прогнозируемым похолоданием с целью повысить цены на топливо.

Об этом сообщает издание Цензор со ссылкой на пресс-службу "Центрэнерго".

"Крупнейший частный поставщик угольной продукции остановил отгрузки угля в адрес ТЭС ПАО "Центрэнерго", нарушив условия договора, несмотря на полученную предоплату в размере 106 млн грн. Более того, пользуясь критической ситуацией с запасами топлива, 13 января поставщик прислал в адрес "Центрэнерго" предупреждение о повышении цены на уголь с 1650 грн до 2100 грн за тонну", – сказано в сообщении.

По данным государственной компании, по состоянию на 11 января на складах ТЭС "Центрэнерго" оставалось 40 тыс. тонн угля, по сравнению с 336 тыс. тонн на 1 ноября 2020 года.

Падение запасов топлива в "Центрэнерго" поясняют тем, что в течение ноября и декабря 2020 года теплоэлектростанции компании работали с максимальной нагрузкой, пока значительная часть других тепловых, а также атомных энергоблоков оставались в простое из-за ремонтных работ.

Суд разблокировал приватизацию "Центрэнерго"

"Компания была вынуждена дополнительно потратить 128 тыс. тонн и 233 тыс. тонн угля соответственно. Такая ситуация привела к критическому снижению объема запаса угля на ТЭС ПАО "Центрэнерго"", – сказано в сообщении.

Как известно, крупнейшим частным поставщиком угля для "Центрэнерго" является компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 228

Все по теме:

ДТЭК, Ринат Ахметов, Центрэнерго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Так и приходит белочка": сеть поразили крещенские купания Лукашенко (видео)
02 Оккупанты Донбасса решили шантажом заставить людей оформлять "паспорта ДНР"
03 В российской "Лиге смеха" Донецк не считают Украиной: вспыхнул новый скандал
04 Собирают череп по кусочкам: катание на санках обернулось трагедией в Харькове
05 Всплыли детали нового удара Запада по газопроводу Путина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Так и приходит белочка&quot;: сеть поразили крещенские купания Лукашенко (видео)
"Так и приходит белочка": сеть поразили крещенские купания Лукашенко (видео)
Украинская компания попала под санкции США на исходе президентства Трампа
Украинская компания попала под санкции США на исходе президентства Трампа
Украина введет COVID-паспорта: в Минздраве объяснили, как это будет
Украина введет COVID-паспорта: в Минздраве объяснили, как это будет
&quot;Минёр&quot; пошел на повышение: в Одессе второй раз за неделю заминировали почти 200 детсадов
"Минёр" пошел на повышение: в Одессе второй раз за неделю заминировали почти 200 детсадов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь