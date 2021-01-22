Власти хотят продать "Нафтогаз": озвучен сценарий

"Нафтогаз" планируют продать, как только у него исчезнет последний конкурент.

Об этом "Телеграфу" рассказа политический эксперт, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга.

По словам эксперта, Нафтогаз и аффилированные с ним компании вместе с облгазами представляют из себя нынешний рынок газа в Украине.

"Нафтогаз как монополист самостоятельно решает – кому, когда, сколько и по какой цене продавать газ украинской добычи", - говорит Чаплыга.

Он обратил внимание на развернувшуюся кампанию, в которой потребителям предлагают переходить на услуги от "Нафтогаза". А поскольку он является главным распределителем газа, то и цены у него будут ниже.

"И когда исчезнет последний конкурент, Нафтогаз превратиться в безраздельного монополиста. И начнет диктовать совсем другие условия", - сказал эксперт, добавив, что именно в этот момент компанию начнут приватизировать.

После вывода его на IPO, НАК перестанет быть собственностью государства даже номинально, подчеркнул Чаплыга.

Больше о происходящем с тарифами на газ в Украине читайте в материале "Телеграф": Тарифные игры в Украине: как обманывают простых украинцев и зачем "Нафтогаз" убивает рынок.