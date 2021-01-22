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Власти хотят продать "Нафтогаз": озвучен сценарий

Власти хотят продать "Нафтогаз": озвучен сценарий
Обновлено 21:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

"Нафтогаз" планируют продать, как только у него исчезнет последний конкурент. 

Об этом "Телеграфу" рассказа политический эксперт, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга. 

По словам эксперта, Нафтогаз и  аффилированные с ним компании вместе с облгазами представляют из себя нынешний рынок газа в Украине. 

"Нафтогаз как монополист самостоятельно решает – кому, когда, сколько и по какой цене продавать газ украинской добычи", - говорит Чаплыга. 

Он обратил внимание на развернувшуюся кампанию, в которой потребителям предлагают переходить на услуги от "Нафтогаза". А поскольку он является главным распределителем газа, то и цены у него будут ниже.

"И когда исчезнет последний конкурент, Нафтогаз превратиться в безраздельного монополиста. И начнет диктовать совсем другие условия", - сказал эксперт, добавив, что именно в этот момент компанию начнут приватизировать. 

После вывода его на IPO, НАК перестанет быть собственностью государства даже номинально, подчеркнул Чаплыга.

Больше о происходящем с тарифами на газ в Украине читайте в материале "Телеграф": Тарифные игры в Украине: как обманывают простых украинцев и зачем "Нафтогаз" убивает рынок.

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Нафтогаз, Михаил Чаплыга.
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