11 из 12 остановленных энергоблоков ТЭС принадлежат ахметовскому ДТЭК – данные "Укрэнерго"

Ситуация в объединенной энергосистеме Украины в ночь на 10 февраля стала критической по вине компании ДТЭК Рината Ахметова, остановившей работу энергоблока №3 Запорожской ТЭС и №4 Кураховской ТЭС. Соответствующие данные утром в среду, 10 февраля, опубликовала компания НЭК "Укрэнерго".

В качестве причины остановки указан аварийный ремонт. В настоящее время, в самый разгар отопительного сезона, в аварийном ремонте находятся 12 энергоблоков ТЭС. Из них 11 принадлежат ДТЭК.

Ранее председатель правления "Укрэнерго" Роман Кудрицкий сообщил, что в нынешнем отопительном сезоне побит рекорд по числу энергоблоков ТЭС, выведенных в аварийный ремонт.

"Это означает, что они были доступны, они были в резерве, были отчеты, что они в исправном состоянии. И тут внезапно, когда диспетчер дает команду на включение энергоблока, чтобы сбалансировать энергосистему – оказывается, что эти блоки неисправны. И таких у нас в пик было 20 энергоблоков", - подчеркивал глава "Укрэнерго".

Напомним, на прошлой недели на Запорожской теплоэлектростанции в Энергодаре произошло второе за неделю аварийное отключение одного из энергоблоков.