Скачать
Пятница, 05.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Стало известно, кто решился оспорить санкции против каналов Медведчука
Стало известно, кто решился оспорить санкции против каналов Медведчука
В Чехии подсчитали нелегалов: украинцев оказалось больше всего
В Чехии подсчитали нелегалов: украинцев оказалось больше всего
История с пропажей ребенка "суррогатной" матери в Днепре получила продолжение: тело нашли в выгребной яме
История с пропажей ребенка "суррогатной" матери в Днепре получила продолжение: тело нашли в выгребной яме
На Запорожской ТЭС отключили энергоблок - в чем причина
На Запорожской ТЭС отключили энергоблок - в чем причина

На Запорожской ТЭС отключили энергоблок - в чем причина

На Запорожской ТЭС отключили энергоблок - в чем причина
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф Фото: пресс-служба ДТЭК Энерго

На Запорожской теплоэлектростанции в Энергодаре произошло второе за неделю аварийное отключение одного из энергоблоков. Причиной стала неисправность системы охлаждения.

Об этом сообщает сайт городского совета Энергодара.

"Сегодня, 5 февраля, в 10:49 произошло аварийное отключение энергоблока №1 ДТЭК Запорожской ТЭС из-за неисправности системы охлаждения трансформатора Т-1", – говорится в сообщении.

В ДТЭК уверяют, что авария не повлияла на подачу электричества и воды в регионе. В настоящие время на ТЭС работают третий и четвертый энергоблоки, несут мощность около 400 МВт. Для возмещения графика нагрузки энергоблока №1 энергетики станции оперативно начали пусковые работы на блоке №2.

Стоит напомнить, что двумя днями ранее на  Запорожской ТЭС произошла авария. В связи с этим  в Энергодаре, Днепрорудном и ближайших населенных пунктах пропало энергообеспечение и водоснабжение. Причиной аварии стало короткое замыкание, которое привело к аварии. 

Лишь на следующий день удалось ликвидировать последствия аварии и Запорожская ТЭС возобновила работу. Все обстоятельства будет расследовать специальная комиссия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 94

Все по теме:

ДТЭК, Запорожская ТЭС, Энергоблок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось видео момента, как самоубийца упал на коляску с младенцем в Воронеже
02 В России самоубийца упал прямо на коляску: спасти ребенка не удалось (фото)
03 У каналов Медведчука выросли охваты в сети после санкций (статистика)
04 Цена трапезы - один поход в магазин: сколько стоит пообедать в столовой Рады (фото)
05 В Харькове пьяный водитель устроил масштабное ДТП: "скорая" откачивает людей (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Попали все соседи: Миздрав обновил список стран &quot;красной&quot; зоны
Попали все соседи: Миздрав обновил список стран "красной" зоны
В России людей сгоняют митинговать в поддержку Путина: ситуацию обрисовали смешным видео
В России людей сгоняют митинговать в поддержку Путина: ситуацию обрисовали смешным видео
Показательно, что практически ни одна политсила не защищает каналы Медведчука, - Олеся Яхно
Показательно, что практически ни одна политсила не защищает каналы Медведчука, - Олеся Яхно
В своей квартире найден мертвым актер, снявшийся в &quot;Бригаде&quot; и &quot;Полицейском с Рублевки&quot;
В своей квартире найден мертвым актер, снявшийся в "Бригаде" и "Полицейском с Рублевки"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь