На Запорожской ТЭС отключили энергоблок - в чем причина

На Запорожской теплоэлектростанции в Энергодаре произошло второе за неделю аварийное отключение одного из энергоблоков. Причиной стала неисправность системы охлаждения.

Об этом сообщает сайт городского совета Энергодара.

"Сегодня, 5 февраля, в 10:49 произошло аварийное отключение энергоблока №1 ДТЭК Запорожской ТЭС из-за неисправности системы охлаждения трансформатора Т-1", – говорится в сообщении.

В ДТЭК уверяют, что авария не повлияла на подачу электричества и воды в регионе. В настоящие время на ТЭС работают третий и четвертый энергоблоки, несут мощность около 400 МВт. Для возмещения графика нагрузки энергоблока №1 энергетики станции оперативно начали пусковые работы на блоке №2.

Стоит напомнить, что двумя днями ранее на Запорожской ТЭС произошла авария. В связи с этим в Энергодаре, Днепрорудном и ближайших населенных пунктах пропало энергообеспечение и водоснабжение. Причиной аварии стало короткое замыкание, которое привело к аварии.

Лишь на следующий день удалось ликвидировать последствия аварии и Запорожская ТЭС возобновила работу. Все обстоятельства будет расследовать специальная комиссия.