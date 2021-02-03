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Названа причина аварии на Запорожской ТЭС

Названа причина аварии на Запорожской ТЭС
22:00 Сегодня Телеграф

Причиной аварии на Запорожской ТЭС, из-за которой город Энергодар, где расположена электростанция, остался без воды и электроснабжения, стало повреждение поверхности нагрева котлоагрегата, что является не редкостью.

Об этом сообщили в ОАО "Центрэнерго".

"Такое технологическое нарушение - нередкое явление для любой тепловой генерации, особенно в период высокой нагрузки", - отметили в компании.

Специалистам пришлось досрочно вывести из ремонта 10-й энергоблок Криворожской ТЭС. Кроме того,   были включены в сеть энергоблока № 9 и 12 Бурштынской ТЭС и № 7 Добротворской ТЭС.

"В 19-25 на подстанции "Луч" произошло аварийное отключение защиты, что повлекло отключение энергоблоков на Запорожской ТЭС. Учитывая то, что город Энергодар питается от тепловой электростанции в городе пропало энергоснабжение. В кратчайшие сроки энергообеспечение города восстановлен через резервную линию", - уточнил подробности аварии глава Запорожской обладминистрации Александр Старух.

Авария на ТЭС Энергодара 3 февраля

При этом журналисту "Телеграфа" удалось дозвониться в Энергодарскую ГСЧС, где заверили, что возгорания на тепловой станции не было.

Как сообщалось, 25 января  Ялте произошел блэкаут, который продолжался несколько минут.

А в воскресенье, 10 января, масштабный блэкаут произошел в Пакистане. Там электричества не стало по всей территории страны.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Энергодар, ЧП, Аварии.
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