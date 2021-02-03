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Город остался без света и воды: на ТЭС в Энергодаре произошло ЧП (видео)

Город остался без света и воды: на ТЭС в Энергодаре произошло ЧП (видео)
21:22 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Вечером в среду, 3 февраля, в Энергодаре (Запорожская область) случился блэкаут из-за аварии на местной Запорожской ТЭС.

Об этом сообщил депутат Энергодарского городского совета Анатолий Анохин.

"Кина не будет. Электричество кончилось. Весь город без света. Можно ложиться спать", - написал он.

Позже он утонил, что "по всем признакам - серьезная авария на самой  ЗаТЭС".

"Может быть даже с остановкой блока (ов). Гул, который все слышали - аварийный сброс пара на ТЭС. Воды нет - остановились насосы",- уточнил он.

По его словам, мобильная связь в городе перегружена.

"Насколько все серьезно - никто ничего сказать не может", - резюмировал он.

Позже мэр Энергодара Дмитрий Орлов  уточнил, что уже через полчаса после того, как свет выключился, электроэнергия начала снова поступать.

"Что именно стало причиной аварии, в настоящее время ЗаТЭС официальной информации все еще не предоставила. И за полчаса электроснабжение в городе начало частично восстанавливаться. Медико-санитарная часть работает в штатном режиме, пациенты обеспечены всем необходимым. В штатном режиме работает и Запорожская АЭС", - написал в Facebook он.

НА ТЭС в Энергодаре произошло ЧП, город без света и воды

Как сообщал "Телеграф", 25 января  в Ялте произошел блэкаут, который продолжался несколько минут.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Энергодар, ТЭС, Взрывы, Видео, ЧП.
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