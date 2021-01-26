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Яркая вспышка озарила все небо: Ялта осталась без света из-за ЧП (видео)

Яркая вспышка озарила все небо: Ялта осталась без света из-за ЧП (видео)
10:41 Сегодня Телеграф фото: смт.Гурзуф/Twitter

Вечером в понедельник, 25 января  Ялте произошел блэкаут, который продолжался несколько минут.

Пользователи тут же стали выкладывать фото обесточенной Ялты, предположив, что произошел взрыв на электроподстанции, выложив видеодоказательства ЧП.

Так, пользователь Instagram Екатерина Королева в сторис засняла момент, когда во всей Ялте отключился свет. Похожее видео в соцсетях опубликовали еще несколько очевидцев.

 
 
 
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Публикация от Реклама на радио в Ялте (@yalta_fm)

 

 

На данный момент электроснабжение в Ялте восстановлено. В то же время, горожане сообщают о перебоях в работе мобильной связи.

В "Крымэнерго" подтвердили, что отключение света произошло практически во всей Ялте и окрестных поселках, позднее электроснабжение большинства абонентов было восстановлено.

"В 22:02 отключилась транзитная линия 110 кВ "Дарсан – Массандра – Гурзуф". В результате обрыва провода на транзитной линии сработала система защиты и произошло обесточивание. После этого частично система была включена. На подстанции "Заря" у нас было успешное автоматическое включение, на подстанции "Аянская" у нас было ручное включение буквально через 10 минут. Где-то в течение часа включили Гурзуф и Массандру", – сообщили в компании.

В предприятии сообщили, что пока неизвестно, сколько сейчас абонентов остаются без электричества. Причиной отключения мог стать обрыв провода на участке высоковольтной линии "Массандра – Гурзуф".

Как сообщал "Телеграф", ранее в воскресенье, 10 января, масштабный блэкаут произошел в Пакистане.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Ялта, Крым, Взрывы, Видео, замыкания, электроподстанции.
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