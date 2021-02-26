Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Дубилет и Яценко избавились от акций Monobank

Сразу два соучредителя компании Финтех Бэнд, которая совместно с Универсал Банком работает над развитием проекта Monobank, Александр Дубилет и Владимир Яценко покинули ряды бенефициарных собственников компании. Событие произошло во вторник, 23 февраля.

Об этом свидетельствуют данные из реестра юридических лиц Министерства юстиции, сообщает liga.net.

Доли Александра Дубилета и Владимира Яценка перешли к Алексею Дубилету и Евгении Кривенко. Они получили 33,74% и 17,18% соответственно. Информация об этом стала известной благодаря данным информационной системы Contragent.

Все остальные бенефициары сохранили свои позиции в Финтех Бэнд. Так Олегу Гороховскому, Михаилу Рогальскому и Людмиле Шмальченко принадлежит по 17,18%, а Вадиму Ковалеву – 4,91%.

Напомним, во вторник, 23 февраля, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в растрате 136 илн грн бывшему председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету и еще двум бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка, среди и которых Владимир Яценко.