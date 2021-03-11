Топ-чин "Укрзализныци" уходит в отставку: "Травля вышла за пределы разумного"

Глава по логистике и коммерческим работам Укрзализныци Иракли Эзугбая сообщил о своем уходе в отставку из-за медленного процесса реформирования УЗ и травли руководства.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции в четверг, 11 марта.

По его словам, имеются ряд "сил", незаинтересованных в украинском грузовом перевозчике.

В то же время он акцентировал внимание на травле руководства, которая "вышла за разумные границы" и весьма небыстрый процесс реформации "УЗ". Эзугбая считает, что данные изменения должны были быть введены еще 10 лет назад.

При этом директор по логистике имеет полную поддержку в кругах руководства "УЗ".

Пресс-конференция "УЗ":

Стоит напомнить, что ранее в сети озвучили огромные размеры зарплат участников Набсовета "Укрзалиныци".