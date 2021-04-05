Украина выписала миллионный штраф для Google: что произошло

Украина оштрафовала компанию Google на 1 млн грн. Как пояснили в пресс-службе Антимонопольного комитета страны, эту сумму корпорация обязана заплатить в связи с тем, что не предоставляла в срок информацию, которую требовал госуполномоченный АМКУ.

В госоргане говорят, что данные Google требовались им для расследования по заявлению местного предпринимателя касательно блокирования его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес". А столь крупный штраф на компанию наложили из-за того, что она игнорировала антимонопольщиков более года.

Напомним, власти Австралии приняли новый закон, вынуждающий от Google и Facebook договариваться новостными агентствами с целью оплаты их контента. Документ рассматривается как образец аналогичного регулирования во всем мире. Закон с поправками "Кодекс ведения переговоров со СМИ" был принят Палатой представителей Австралии после предварительного рассмотрения в Сенате.