Британская компания производила самогон из чернобыльских яблок, но первую партию арестовала СБУ

Украинские власти конфисковали первую партию самогона, произведенного из яблок, выращенных неподалеку Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба компании Chernobyl Spirit, которая и занимается производством напитка "ATOMIK".

В сообщении указывается, что два года назад группа украинских и британских ученых произвела исследование и выяснила, что слаборадиоактивные продукты из зоны отчуждения можно использовать для получения вполне безопасного спирта.

Однако первая партия из 1500 бутылок, выпущенных на заводе Палиночка в Закарпатье, была заблокирована СБУ.

В заявлении указывается, что украинские спецслужбы обвиняют руководство компании в подделке украинских акцизных марок. Однако профессор Джим Смит, который является создателем Chernobyl Spirit, отмечает, что претензии лишены смысла, поскольку напитки предназначаются исключительно для рынка Великобритании и имеют британские акцизы.

Производители говорят, что их продукт является первой за 35 лет попыткой создать потребительский продукт, производимый в пострадавших от катастрофы районах.

Яблоки выращиваются в Народичском районе (Житомирская область), который в 2010 году вынесли за пределы зоны отчуждения.

Как сообщалось ранее, в честь 35-ой годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС СБУ рассекретила архивные документы КГБ, в которых рассказывается о том, что аварии на ЧАЭС случались и до катастрофы.