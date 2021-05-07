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Британская компания производила самогон из чернобыльских яблок, но первую партию арестовала СБУ

Британская компания производила самогон из чернобыльских яблок, но первую партию арестовала СБУ
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф

Украинские власти конфисковали первую партию самогона, произведенного из яблок, выращенных неподалеку Чернобыльской АЭС. 

Об этом сообщает пресс-служба компании Chernobyl Spirit, которая и занимается производством напитка "ATOMIK". 

В сообщении указывается, что два года назад группа украинских и британских ученых произвела исследование и выяснила, что слаборадиоактивные продукты из зоны отчуждения можно использовать для получения вполне безопасного спирта. 

Однако первая партия из 1500 бутылок, выпущенных на заводе Палиночка в Закарпатье, была заблокирована СБУ.

В заявлении указывается, что украинские спецслужбы обвиняют руководство компании в подделке украинских акцизных марок. Однако профессор Джим Смит, который является создателем Chernobyl Spirit, отмечает, что претензии лишены смысла, поскольку напитки предназначаются исключительно для рынка Великобритании и имеют британские акцизы. 

Производители говорят, что их продукт является первой за 35 лет попыткой создать потребительский продукт, производимый в пострадавших от катастрофы районах. 

Водка ATOMIK

Яблоки выращиваются в Народичском районе (Житомирская область), который в 2010 году вынесли за пределы зоны отчуждения. 

ATOMIK - место производства

Как сообщалось ранее, в честь 35-ой годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС СБУ рассекретила архивные документы КГБ, в которых рассказывается о том, что аварии на ЧАЭС случались и до катастрофы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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СБУ, ЧАЭС, Чернобыльская АЭС, Chernobyl Spirit.
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