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Абсолютно ущербный и недальновидный подход: названы главные проблемы военпрома Украины

Абсолютно ущербный и недальновидный подход: названы главные проблемы военпрома Украины
Обновлено 19:21 Сегодня Телеграф Фото: topwar

Украинский военпром в последнее время очень активно работает с бизнесом в вопросах оснащения армии передовым вооружением, однако есть несколько проблем. 

Об этом "Телеграфу" рассказал со-основатель компании "Атлон Авиа" Артем Вьюнник

Среди таковых он отмечает то, что в Украине сложилась привычка гордится дешевизной отечественных военных продуктов. При этом часто такое требование закладывается в оборонзаказ и официальные программы. Это в свою очередь ведет к тому, что продукция собирается с дешевых компонентов, а также к тому, что компания получает небольшую прибыль, а работники маленькие зарплаты. 

"На мой взгляд, это абсолютно ущербный и недальновидный подход", - считает Вьюнник. 

При этом есть и проблемы с бюджетным финансированием. В пример он приводит то, что несмотря на огромные потребности Генштаба в беспилотниках, госзаказа на украинские БПЛА не поступало, а все средства были перенаправлены на закупку и обслуживание турецких Bayraktar. 

Кроме того, говорит он, Минобороны склонно жестко контролировать детали заказа "вплоть до последнего винтика и гаечки", а в тактико-техническое задание (ТТЗ) включается и стоимость конечного продукта и норма прибыли компании. 

По словам Вьюнника, государство является "непростым заказчиком", поскольку сначала стороны подписывают "совместное решение", затем компания-производитель получает четкое ТТЗ и лишь затем приступает к производству продукта. 

Это, считает он, является причиной того, что разработка БПЛА "Сокол", прямого отечественного конкурента турецких Bayraktar-TB2, остается лишь на уровне макета. 

"Специфика этого рынка такова, что без госзаказа выпустить изделие сложно, а у КБ "Луч" и Минобороны, насколько мне известно, даже "совместное решение" не подписано", - сказал он. 

Больше о ситуации с разработкой украинских БПЛА читайте в материале "Телеграф": Создатель военных дронов Артем Вьюнник: "В оборонке многие задачи можно решить очень дешево, если понимать, как устроена сфера"

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Минобороны, ВСУ, БПЛА, Артем Вьюнник.
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