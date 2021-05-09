Абсолютно ущербный и недальновидный подход: названы главные проблемы военпрома Украины

Украинский военпром в последнее время очень активно работает с бизнесом в вопросах оснащения армии передовым вооружением, однако есть несколько проблем.

Об этом "Телеграфу" рассказал со-основатель компании "Атлон Авиа" Артем Вьюнник

Среди таковых он отмечает то, что в Украине сложилась привычка гордится дешевизной отечественных военных продуктов. При этом часто такое требование закладывается в оборонзаказ и официальные программы. Это в свою очередь ведет к тому, что продукция собирается с дешевых компонентов, а также к тому, что компания получает небольшую прибыль, а работники маленькие зарплаты.

"На мой взгляд, это абсолютно ущербный и недальновидный подход", - считает Вьюнник.

При этом есть и проблемы с бюджетным финансированием. В пример он приводит то, что несмотря на огромные потребности Генштаба в беспилотниках, госзаказа на украинские БПЛА не поступало, а все средства были перенаправлены на закупку и обслуживание турецких Bayraktar.

Кроме того, говорит он, Минобороны склонно жестко контролировать детали заказа "вплоть до последнего винтика и гаечки", а в тактико-техническое задание (ТТЗ) включается и стоимость конечного продукта и норма прибыли компании.

По словам Вьюнника, государство является "непростым заказчиком", поскольку сначала стороны подписывают "совместное решение", затем компания-производитель получает четкое ТТЗ и лишь затем приступает к производству продукта.

Это, считает он, является причиной того, что разработка БПЛА "Сокол", прямого отечественного конкурента турецких Bayraktar-TB2, остается лишь на уровне макета.

"Специфика этого рынка такова, что без госзаказа выпустить изделие сложно, а у КБ "Луч" и Минобороны, насколько мне известно, даже "совместное решение" не подписано", - сказал он.

Больше о ситуации с разработкой украинских БПЛА читайте в материале "Телеграф": Создатель военных дронов Артем Вьюнник: "В оборонке многие задачи можно решить очень дешево, если понимать, как устроена сфера".